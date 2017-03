Asijské trhy smíšené

08.03.2017 09:16

Opatrnost panovala ve středu ráno i na asijských trzích, japonská ekonomka rostla v závěru loňského roku rychleji, než se původně odhadovalo - o mezičtvrtletních anualizovaných 1,2 procent. To je zlepšení oproti předběžnému odhadu, očekáváno však bylo 1,6 %. Topix skončil v záporu. Rostla však např. Toshiba (+2,2 %) poté, co čínský výrobce elektroniky Midea vyjádřil zájem o vstupu do japonské společnosti. Japonský Topix -0,31 % na 1550,25 b. Hongkongský Hang Seng +0,41 % na 23777,99 b. Čínský Shanghai Composite -0,04 % na 3241,1836 b. Jihokorejský Kospi +0,06 % na 2095,41 b. Australský S&P/ASX 200 -0,03 % na 5759,659 b.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.