Asijské trhy uzavřely měsíc v kladných číslech

31.07.2017 09:06

Asijské burzy připsaly na úvod nového týdne mírné ziskyAustralský index S&P/ASX 200 rostl o 0,3 % v reakci na pozitivní výsledky čínského stavebnictví, kterému se dařilo nejlépe za několik posledních let. Dařilo se zde také těžařským společnostem. Hongkongský Hang Seng Index připsal 1,1 %, největší zisky zaznamenal finanční sektor. Index posiluje již sedmý měsíc v řadě, to je nejlepší výsledek od roku 2007. Rostl také čínský Shanghai Composite, připsal 0,62 %. Japonský index Nikkei v reakci na stále nejistý americký dolar jako jediný v regionu uzavřel v záporných číslech, když odepsal 0,17 %. Navzdory silnějšímu yenu se však překvapivě dařilo japonským exportérům a technologickým společnostem. Japonský Nikkei 225 -0,17 % na 19925,18 b. Hongkongský Hang Seng +1,11 % na 27279 b. Čínský Shanghai Composite +0,62 % na 3273,537 b. Jihokorejský Kospi +0,07 % na 2402,71 b. Australský S&P/ASX 200 +0,31 % na 5720,6 b. Zdroj: MarketWatch, Financial TimesJan KreglFio banka, a.s.