Asijské trhy vstoupily do nového roku růstem

03.01.2017 09:16

Asijským akciovým trhům se vstup do nového roku celkem vydařil. Jen japonský trh ještě zůstal uzavřený. Komoditní sektor táhnul nahoru Austrálii, čínským akciím byl podporou výrobní index PMI dle Caixin. Ten v prosinci vzrostl z listopadových a očekávaných 50,9 b. na 51,9 b. Čínský výrobní sektor tak expandoval šestý měsíc v řadě. Čínská centrální banka rozšířila košík měn, vůči kterému poměřuje sílu jüanu. Nyní obsahuje 24 měn, dříve 13. Největší pokles podílu zaznamenalo euro, dolar a jen. Čína také zpřísnila požadavky na své občany při měnových konverzích. Roční limit 50 tis. dolarů sice ponechala beze změny, přibyla však byrokracie. Japonský Nikkei 225 -0,16 % na 19114,37 b. Hongkongský Hang Seng +0,63 % na 22138,2 b. Čínský Shanghai Composite +1,05 % na 3136,2834 b. Jihokorejský Kospi +0,88 % na 2043,97 b. Australský S&P/ASX 200 +1,19 % na 5733,183 b. Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.