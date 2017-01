Asijské trhy ztrácely, čínské ceny výrobců rostou nejrychleji od roku 2011

10.01.2017 09:31

Asijské trhy dnes výjimkou Hong Kongu převážně ztrácely. Japonský trh dnes otevřel po včerejším volnu.Čínští statistici dnes zveřejnili údaje o vývoji cen za prosinec. Zatímco index cen spotřebitelů CPI zaostal za odhady 2,2% meziročního růstu a vzrostl pouze o 2,1 %, ceny výrobců (PPI) byly meziročně vyšší o 5,5 %, přičemž ekonomové projektovali pouze 4,6 %. Index PPI vzrostl čtvrtý měsíc v řadě a nejrychleji od září 2011. O většinu růstu se postaral těžký průmysl – tavba a zpracování kovů, těžba a zpracování uhlí, ropy a plynu. Julia Wang, ekonomka HSBC, uvádí, že ačkoliv průmysl zaznamenává známky reflace, je zatím vidět málo známek, že by se tento trend šířil do dalších částí čínské ekonomiky, které tvoří 2/3 jejího HDP. Vyjma potravin a energie jsou podle ní jádrové inflační tlaky zatím utlumené. Chang Liu z Capital Economics poznamenává, že načasování oslav čínského nového roku, který letos připadá na leden oproti loňskému únoru pravděpodobně způsobí prudký růst spotřebitelských i výrobních cen v začátku roku. Australské maloobchodní prodeje v listopadu meziměsíčně vzrostla o 0,2 %, čekal se 0,4% růst. Japonský Nikkei 225 -0,79 % na 19301,44 b. Hongkongský Hang Seng +0,83 % na 22744,85 b. Čínský Shanghai Composite -0,29 % na 3161,893 b. Jihokorejský Kospi -0,18 % na 2045,12 b. Australský S&P/ASX 200 -0,8 % na 5760,702 b. Zdroj: The Financial Times, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.