Autodesk představil výsledky za 4Q, transformace obchodního modelu pokračuje

03.03.2017 11:31

Americká vývojářská společnost Autodesk, známá pro konstrukční program AutoCAD, představila výsledky za 4Q FY 2017. Zatímco výsledky za uplynulé čtvrtletí odhady překonaly, v dalších obdobích očekávali analytici více. Výsledky společnosti Autodesk (ADSK) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Výnosy (mil. USD) 478,8 473,6 648,3 Čistý zisk (mil. USD) -170,5 -- -37,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,28 -0,34 0,21 Finanční výsledky Výnosy meziročně klesly o 26 % kvůli pokračující změně obchodního modelu. „V průběhu fiskálního roku 2017 jsme dosáhli mimořádného pokroku v proměně našeho obchodního modelu,“ uvedl jeden z výkonných ředitelů Andre Anagnost. Ten je nyní výhradně založen na předplatném. Stálé výnosy činily 84 % výnosů, před rokem 53 %. Autodesk přestal prodávat nové licence u většiny individuálních produktů ve 4Q FY 2016 a u balíků na konci 2Q FY 2017. Počet předplatitelů ve 4Q vzrostl o 154 tis. na 3,108 mil. Počet předplatitelů služeb v rámci nového obchodního modelu vzrostl o 227 tis. na 1,088 mil. Celkové anualizované výnosy (ARR) vzrostly o 16 % na 1,6 mld. USD. Anualizované výnosy z nových služeb se ve 4Q meziročně více než zdvojnásobily na 529 mil. USD. Výhled Společnost očekává, že v 1Q FY 2018 dosáhne očištěné ztráty na akcii v rozmezí 21 až 27 centů na akcii při výnosech 460 až 480 mil. USD. Analytici projektovali očekávanou ztrátu 12 centů při tržbách 498,9 mil. USD. Za celý fiskální rok 2018 společnost plánuje dosáhnout výnosů v rozmezí 2 až 2,05 mld. USD (FY 2017: 2,03 mld. USD) a získat 600 až 650 tis. předplatitelů. Anualizované výnosy by měly vzrůst o 24 až 26 %. Očištěná ztráta by měla dosáhnout 0,56 až 0,73 USD na akcii (2017: -2,6 USD). Analytici očekávali, že za celý FY 2018 společnost dosáhne očištěné ztráty 11 centů při výnosech 2,2 mld. USD. Autodesk Inc (ADSK) včera uzavřel na 87,32 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 19,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +18,0 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 49,8 Prům. cílová cena (USD) 85,3 52týdenní maximum (USD) 89,2 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Autodesk, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.