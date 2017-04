Automobilka BMW letos poprvé překonala Daimler

04.04.2017 10:31

Mnichovská BMW v březnových prodejích letos poprvé překonala hlavního konkurenta Daimler.Dnes byly zveřejněny údaje o prodaných automobilech za březen, sektorový index klesá o 1,4 %. BMW překonala konkurenční Daimler v prodejích o 1900 aut (31 015 vs 29 115 ks), pomohly zejména SUV X3 a X5. Nově uvedená generace řady 5 by v následujících měsících mohla přispět k solidní výkonnosti.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.