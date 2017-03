Automobilka BMW v loňském roce překonala odhady zisku, pro letošek čeká rekordní výsledky

21.03.2017 10:56

Německé prémiová automobilka BMW dnes oznámila výsledky za uplynulý rok. Z hlediska obratu se jí dařilo hůře v porovnání s očekáváním, ziskovost překonala odhady a investory potěšil i výhled. Výsledky společnosti BMW za rok 2016 2016Konsensus 2016 2015 Tržby (mld. eur) 94,16 94,64 92,175 Čistý zisk (mld. eur) 6,91 6,809 6,396 Očištěný zisk na akcii (EPS, eur/akcie) 10,45 10,29 9,70 Obrat BMW vzrostl meziročně o 2,2 %, mírně zaostal za odhady. Čistý zisk také rostl a příjemně překvapil analytiky. Z hlediska EBIT však byl vykázán mírný pokles. Management společnosti letos očekává dosažení rekordního obratu i zisku, díky zvýšení produkce SUV. Výsledek napomůže integraci elektrického pohonu napříč produktovou řadou BMW. CEO Harald Krüger očekává, že do roku 2025 bude podíl plug-inů a elektromobilů na obratu tvořit 15-25 %. Počet zákazníků by do té doby měl stoupnout na 100 mil. ze 30 ml. současných. Společnost chce více těžit z luxusního segmentu, tedy řady 7 a potenciálně z nového SUV X7. Vedení společnosti plánuje pro následující dva roky velkou ofenzivu poté, co byla bavorská ikona předstižena na trhu konkurentem Daimler. Společnost očekává v roce 2017 mírný nárůst obratu a zisku na rekordní hodnoty a ukazatele return on sales na úrovni 8-10 %. Akcie BMW dnes na Xetře roste o 2,5 %. Oficiální zpráva zde. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 54,8 P/E 8,1 Vývoj za letošní rok (%) -4,7 Očekávané P/E 8,4 52týdenní minimum (EUR) 63,4 Prům. cílová cena (EUR) 89,6 52týdenní maximum (EUR) 91,8 Dividendový výnos (%) 3,8 Filip TvrdekFio banka, a.s.