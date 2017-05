Automobilka BMW zastavila produkci, důvodem je problém s dodavatelem

Krátké zprávy

Akcionári spoločností Sberbank Slovensko, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s. rozhodli na svojich mimoriadnych valných zhromaždeniach o zlúčení obidvoch bánk k 1. 8. 2017 s tým, že nástupníckou spoločnosťou bude Prima banka Slovensko, a.s. V nadväznosti na rozhodnutie akcionárov podpísali obidve banky Zmluvu o zlúčení a predchádzajúci súhlas so zlúčením vydala aj Národná banka Slovenska. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

„Každý dobře naprogramovaný robot bude v určitých vybraných oblastech (např. investování) radit klientům lépe než 99 % finančních poradců,“ říká Vladimír Jeřábek, člen představenstva Komerční banky, a dodává: „U těch dobrých bych se nebál o jejich postavení. Roboti budou v jednotlivých oblastech vynikající, role bankovních poradců bude kombinovat tato doporučení. Přeci jen se tu bavíme spíše o horizontu 3, 5 let plus a bude to záviset na tom, zdali to budou klienti akceptovat.“ Celá zpráva »

Nový francúzsky minister hospodárstva, Bruno Le Maire, tento týždeň uviedol, že Francúzsko si váži svoje európske záväzky a chce tak znížiť svoj deficit. Avšak pri súčasnej prognóze relatívne mierneho hospodárskeho rastu sa táto úloha zdá byť až príliš ambiciózna. Celá zpráva »

