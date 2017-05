Automobilka Tesla dosáhla větší než očekávané ztráty v 1Q, akcie odepisují přes 5 %

04.05.2017 18:01

Americká automobilka Tesla včera po uzavření trhu představila výsledky za 1Q. Tržby překonaly očekávání, na úrovni očištěné ztráty však společnost zaostala. Výsledky společnostiv Tesla (TSLA) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,696 2,61 1,147 Čistý zisk (mil. USD) -330 -- -282 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -1,33 -0,82 -1,46 Výsledky za 1Q zahrnují nedávné akvizice SolarCity a Grohmann. Automobilka zamýšlí do dvou měsíců spustit výrobu modelu 3. Někteří zákazníci jsou zmatení a považují ho za další generaci elektroautomobilů Tesly, modelem 3 se však automobilka snaží prorazit i u méně náročných zákazníků. Oproti modelu S má model 3 poloviční základní cenu a nabízí menší dosah a cenu. Společnost potvrdila výhled za první polovinu roku vyrobit mezi 47 až 50 tisíci vozidel. Tesla Inc (TSLA) -5,6 % na 293,467 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 48,2 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +37,3 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 277,5 52týdenní maximum (USD) 327,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Tesla, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.