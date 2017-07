Automobilka Volkswagen reportovala výsledky za 2Q 2017

27.07.2017 12:01

Tržby i zisk meziročně rostly nad očekáváním analytiků. Společnost mírně navýšila celoroční výhled na úrovni tržeb. Výsledky Volkswagen AG (VOW3) za 2Q FY 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. EUR) 59,67 59,54 56,97 Provozní zisk (mld. EUR) 4,55 4,50 4,37 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 6,24 -- 2,30 Tržby i zisky mírně nad očekáváním Německá automobilka Volkswagen Group v druhém kvartále 2017 reportovala meziroční nárůst tržeb o 4,7 % na 59,67 mld. EUR. Celosvětově objem prodaných vozů meziročně vzrostl o 2 % na 2,66 mil. vozů. Zisk před zdaněním v meziročním srovnání poskočil z 1,6 mld. na 4,34 mld. EUR. Zisk po zdanění tak dosáhl 3,2 mld. EUR. Provozní zisk společnosti vzrostl o 3,7 % na 4,55 mld. EUR. Provozní marži automobilka vykázala na 7,6 %, před rokem provozní marže byla na 3,3 %. Zisky divize Volkswagen, Škoda a SEAT za 1. pololetí 2017 výrazně rostly Provozní zisk největší divize podle tržeb Volkswagen osobních aut se zdvojnásobil ze 0,9 mld. na 1,8 mld. EUR v meziročním srovnání. Zisk Audi naopak zůstal na 2,7 mld. EUR. Porsche zisk mírně vylepšil, z předchozích 1,8 mld. EUR v prvním kvartále 2016 na současných 2,1 mld. EUR. Výrazně se dařilo divizi SEAT, která meziročně navýšila zisk o 40,9 % na 130 mil EUR. Provozní zisk skupiny Škoda Auto vzrostl o 25,5 % na 860 mil. EUR převážně díky rostoucímu objemu prodaných vozů, zlepšené marži a pozitivním směnným kurzům. Společnost navýšila výhled celoročního růstu tržeb Pro fiskální rok 2017 společnost navýšila výhled. Počítá s celoročním růstem tržeb nad 4 %. Za fiskální rok 2017 i nadále očekává Volkswagen Group provozní marže v rozmezí 6 až 7 %. Volkswagen také očekává celkový mírný meziroční nárůst objemu prodaných vozidel za rok 2017. Společnost Volkswagen je vyšetřována evropskou unií kvůli manipulaci s testy emisí společně s dalšími německými automobilkami, Daimler a BMW. Společnosti Volkswagen by mohla být udělena pokuta až 19 mld. EUR, což tvoří 10 % celoročních tržeb společnosti. Kompletní výsledky společnosti Volkswagen AG jsou k dispozici zde. Akcie automobilové skupiny dnes na německé burze klesají o 1,7 % na 134,25 EUR za akcii. Volkswagen AG (VOW3) -1,7 % na 134,25 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 68,0 P/E 8,3 Vývoj za letošní rok (%) +0,7 Očekávané P/E 5,7 52týdenní minimum (EUR) 110,6 Prům. cílová cena (EUR) 165,3 52týdenní maximum (EUR) 156,6 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: Volkswagen, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.