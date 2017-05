Avon v 1Q dosáhl ztráty, akcie se propadly o pětinu

05.05.2017 15:26

Kosmetická společnost Avon včera představila výsledky za 1Q, po kterých se její akcie propadly o více než pětinu. Výsledky společnosti Avon (AVP) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,333 1,33 1,307 Čistý zisk (mil. USD) -36,5 -- -165,9 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,07 0,01 -0,07 Finanční výsledky Zatímco analytici očekávali, že se Avon v prvním čtvrtletí vrátí do černých čísel, společnost zůstala ve ztrátě. Tržby společnosti vzrostly o 2 %, při stabilním kurzu by klesly o 1 %. „Naše první čtvrtletí bylo v podstatě souladu s naším očekáváním a jsme i nadále přesvědčeni o našich strategických iniciativách a pokroku vůči našemu plánu,“ uvedla výkonná ředitelka McCoy. Výhled V celém roce 2017 společnost očekává, že při konstantním kurzu dolaru dosáhne růst tržeb v řádu nižších jednotek procent a zlepšení očištěné provozní marže o 100 až 140 bazických bodů. Volný tok hotovosti (FCF) by měl i být mírně kladný i po zahrnutí zvýšených kapitálových výdajů. Aktivističtí akcionáři vyzvali správní radu k nahrazení výkonné ředitelky Aktivistické fondy Shareholders Barington Capital Group a NuOrion Partners tak vyzvaly správní radu, aby začala hledat náhradu za výkonnou ředitelku. S těmi se společnosti po boji podařilo dosáhnout dohody loni v březnu, kdy vzala v potaz jejich názor při jmenování členů správní rady. Společnost tehdy také prodala byznys v USA a od té doby působí pouze na mezinárodních trzích. Akcie Avon Products Inc (AVP) včera uzavřely na 3,62 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 1,6 P/E 141,7 Vývoj za letošní rok (%) -28,2 Očekávané P/E 15,1 52týdenní minimum (USD) 3,5 Prům. cílová cena (USD) 5,0 52týdenní maximum (USD) 7,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Avon, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.