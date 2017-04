Babiš vyzval ČEZ k odložení prodeje elektrárny Počerady, uvedl deník Právo

24.04.2017 09:01

Ministr financí Andrej Babiš řekl deníku právo, že by ČEZ měl odložit prodej uhelné elektrárny Počerady, dokud se nevyjasní pochybnosti ohledně transakce.O jejím prodeji by již ve středu měla rozhodnout dozorčí rada, minulý týden se objevily informace o schválení prodeje představenstvem. Akcie ČEZ (BAACEZ) v pátek uzavřely na 434,6 Kč. Zdroj: ReutersJan TománekFio banka, a.s.