Bank of America Merrill Lynch očekává, že ČNB zvýší sazby již v srpnu, koruna dnes prudce posílila

19.07.2017 12:46

Slova ekonoma Bank of America Merrill Lynch Maie Doana se však příliš neshodují s posledními prohlášeními členů bankovní rady ani s posledním zveřejněným zápisem z jednání bankovní rady.Koruna dnes prudce posílila po zprávě o tom, že Bank of America očekává růst sazeb již na dalším měnovém zasedání bankovní rady. Podle ekonoma Bank of America Maie Doana trh podceňuje blízké zvýšení úrokových sazeb. „Očekáváme první zvýšení sazeb již 3. srpna a posléze čekáme zvyšování hlavní úrokové sazby každý kvartál dokud se sazba nedostane v roce 2018 na 1 %,“ říká ve zprávě Doan. Posléze přidal, že očekávané zvýšení sazeb v srpnu je podle něho podmíněno tím, že koruna zůstane blízko hranice 26 korun za euro v průběhu příštích dvou týdnů. Toto vyjádření ekonoma Bank of America však příliš nekoresponduje s výroky členů bankovní rady ČNB ani s posledním zveřejněným zápisem z jednání bankovní rady. Ze zápisu se minulý týden po zveřejnění potvrdilo, že růst úrokových sazeb je pravděpodobný v souladu s prognózou ČNB ve třetím kvartále. Zápis z měnového zasedání však ohledně růstu sazeb přeci jen již nepůsobil tak jednoznačně jak působila tiskové konferenci Jiřího Rusnoka na konci června. Z minutes ČNB šlo také vyčíst, že bankovní rada považuje za přetrvávající zdroj nejistoty kurz české koruny. Podle zápisu z posledního jednání ČNB v důsledku zavírání korunových pozic investorů v podmínkách chybějící protistrany očekávala, že koruna může být v příštích kvartálech slabší oproti prognóze. Silnější posilování koruny by tak růstu sazeb naopak v takovém případě nenahrávalo. Koruna dnes silně posilovala, v současné se drží na 26,03 za euro. Koruna se po skokovém posílení drží u hranice 26,30 za euro.; Zdroj: Bloomberg Zdroj: Bloomberg, ČNBFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.