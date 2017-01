Bank of America prezentovala smíšené výsledky za 4Q 2016

13.01.2017 15:30

Bank of America dosáhla ve 4Q vyšší ziskovosti, obrat zaostal za odhady. Výsledky společnosti Bank of America (BAC) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 20,3 20,760 19,6 Čistý zisk (mld. USD) 4,401 4,036 3,702 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,4 0,378 0,34 Obrat společnosti vzrostl o 2,1 % a mírně zaostal za odhady, z hlediska ziskovosti se dařilo lépe, Bank of America v uplynulém období výrazně osekávala výdaje. Většina bank v závěru roku těžila ze zvýšeného dluhopisového obchodování, nejinak tomu bylo i u BoA. Navýšila objem o 12 %, trh však očekával mírně více. Rostly také úrokové výnosy, privátní bankovnictví, nebo byznys s hypotékami. Naopak např. aktivita v korporátním bankovnictví mírně klesla. Akcie v premarketu dnes připsala 1,2 %. Oficiální zpráva zde. Bank of America Corp (BAC) na 22,92 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 231,6 P/E 15,7 Vývoj za letošní rok (%) +3,7 Očekávané P/E 13,8 52týdenní minimum (USD) 11,0 Prům. cílová cena (USD) 23,8 52týdenní maximum (USD) 23,4 Dividendový výnos (%) 1,1 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.