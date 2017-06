Bank of England ponechala sazby i program nákupu aktiv beze změny

15.06.2017 13:36

Pro zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu však hlasovali tři členové osmičlené bankovní rady.Bank of England (BOE) dnes odpoledne oznámila, že ponechala svoji hlavní úrokovou sazbu nadále na 0,25 %. Úrokové sazby tak zůstávají na nejnižší hodnotě v historii již takřka rok. To, že sazby zůstanou na současné úrovni se očekávalo. Pro zvýšení úrokových však tentokrát hlasovali tři členové tamní bankovní rady, zbývajících pět členů zvedlo ruku pro ponechání sazeb na stávající úrovni. BOE taktéž potvrdila pokračování programu nákupu aktiv ve stejné výši. Banka začala nakupovat bondy po hlasování o vystoupení Británie z Evropské unie. Inflace ve Velké Británii v současné chvíli atakuje 3%, stejně tak jádrová inflace očištěná o vliv energií a potravin se pohybuje nad 2 % inflačním cílem BOE. Zdroj: The Financial Times, BOEFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.