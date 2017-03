Bank of England ponechala úrokové sazby beze změny na 0,25 %

16.03.2017 13:56

BOE ponechala sazby na 0,25 % a nadále pokračuje v QEBank of England na měnovém zasedání ponechala podle očekávání klíčovou úrokovou sazbu v ekonomice beze změny na dosavadní hodnotě 0,25 %. Poprvé za osm měsíců však nebylo hlasování BOE jednotné, když jeden z členů bankovní rady hlasoval pro zvýšení hlavní úrokové sazby. Banka také nadále pokračuje v programu kvantitativního uvolňování (QE) prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů. K redukci programu nákupů bondů podle BOE nedojde, dokud se úrokové sazby nedostanou na hladinu 2 %. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.