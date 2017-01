Banka Citigroup za 4Q překonala odhady analytiků

18.01.2017 16:56

Americká investiční banka Citigroup dnes před otevřením trhů oznámila výsledky za 4Q 2016, které překonaly očekávání analytiků. Výsledky byly pozitivně ovlivněny hlavně vyššími výnosy z obchodování dluhopisů a nižšími náklady, což podpořilo ziskovost. Citigroup (C) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 17,012 17,258 18,637 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,140 1,119 1,060 *průměrný odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg Následující tabulka ukazuje pět nejvýznamnějších amerických bank, které již zveřejnily výsledky za 4Q 2016. Sloupec FICC Trading označuje výnosy z obchodování dluhopisů. Kromě Bank of America dokázaly ostatní banky překonat očekávání analytiků. Výnosy z obchodování vzrostly meziročně o 15 % na 694 mil. dolarů, zatímco celkové tržby klesly o 8 % na 17 mld. dolarů. Provozní výdaje byly nižší o 9 % na úrovni 10,1 mld. dolarů, přičemž analytici očekávali náklady na úrovni 10,2 mld. dolarů. Citigroup Inc (C) 0 % na 58,38 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 166,4 P/E 11,5 Vývoj za letošní rok (%) -1,8 Očekávané P/E 11,2 52týdenní minimum (USD) 34,5 Prům. cílová cena (USD) 64,4 52týdenní maximum (USD) 61,6 Dividendový výnos (%) 0,7 Zdroj: Bloomberg