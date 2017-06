Banky by měly dávat stranou více zdrojů, které jim pomohou absorbovat případné ztráty, říká Draghi

27.06.2017 09:21

Mario Draghi komentoval situaci evropských bank v reakci na oznámený konec dvou italských bank Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza.Prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi se včera vyjádřil k zavření dvou problémových italských bank. Jak bylo již oznámeno v minulých dnech, bude italské banky Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza čekat insolvenční řízení. Draghi v reakci na tyto události komentoval potřebu evropských bank po silnějších rezervách pro případ negativního ekonomického vývoje. „Banky by měly dávat stranou zdroje, které jim pomohou absorbovat ztráty v případě případné krize“, nechal se slyšet Mario Draghi v Lisabonu. Tyto zdroje posléze musí být pro banky snadno přístupné v případě problémového vývoje. „To je ta nejlepší cesta, jak udělat BRRD kredibilním“, kometoval Draghi směrnici, která měla zamezit tzv. bail-outům, tedy situacím, kdy jsou problémové banky sanovány z peněz daňových poplatníků. V případě zmiňovaných italských bank se do hry však opět musí vložit stát, což je v rozporu právě s BRRD. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.