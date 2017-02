Bayer oznámil výsledky za 4Q a fiskální rok 2016, do konce roku 2017 očekává koupi Monsanta

22.02.2017 11:25

Bayer oznámil výsledky za 4Q i za fiskální rok. V průběhu roku společnost očekává dotažení obchodu s Monsantem. Výsledky společnosti Bayer AG (BAYN) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. EUR) 11,8 11,6 11,3 Čistý zisk (mld. EUR) 0,453 -- 0,613 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 1,19 1,25 1,08 Zisk agrochemické a farmaceutické společnosti před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace se vyšplhal na 2,17 mld. EUR při očekávání 2,07 mld. Čistý zisk za poslední kvartál minulého roku pak činil 453 mil. EUR. Za celý fiskální rok 2016 poté čistý zisk vzrostl o 10,2 % na 4,5 mld. EUR. EBITDA za fiskální rok byla 11,3 mld. EUR. Ke kladným výsledkům pomohla poptávka po lécích na předpis, například po léku na ředění krve Xarelto. Společnost oznámila, že do konce roku očekává dotažení obchodu s americkým výrobcem geneticky modifikovaných osiv Monsantem. Bayer by měl Monsanto koupit za částku 66 mld. USD, tedy 128 USD na akcii. Tržby za 4Q překonaly očekávání analytiků při 11,8 mld. EUR. Tržby za fiskální rok Bayeru vzrostly o 1,5 % na 46,8 mld. eur. Zisk na akcii činí 1,19 za 4Q, za celý fiskální rok pak 7,32 EUR na akcii. Akcie Bayeru po otevření burzy ve Frankfurtu odepisovaly 2,8 % na 108.10. Bayer AG (BAYN) -2,8 % na 105,9 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 87,6 P/E 20,6 Vývoj za letošní rok (%) +6,8 Očekávané P/E 13,4 52týdenní minimum (EUR) 83,5 Prům. cílová cena (EUR) 110,1 52týdenní maximum (EUR) 112,0 Dividendový výnos (%) 2,4 Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.