Berenberg Bank začíná pokrývat Komerční banku, doporučuje držet

Analytici Berenberg Bank vydali úvodní doporučení pro akcie Komerční banky na stupni „hold" s cílovou cenou 850 Kč.Akcie Komerční banky (BAAKOMB) včera uzavřely na 886,7 Kč. Zdroj: Bloomberg