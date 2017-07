Biogen předčil ve 2Q očekávání a zlepšil výhled

25.07.2017 13:56

Americká biotechnologická společnost, která se zaměřuje na léčbu neurologických, autoimunitních a jiných vzácných onemocnění, překonala očekávání a za 2Q reportovala zisk 3,08 mld. USD.Očekávaný zisk za 2Q byl přitom 2,81 mld. USD. Očištěný zisk na akcii činil 5,04 USD, odhady se pohybovaly okolo 4,40 USD. Společnost zároveň zvýšila odhad výsledků pro celý rok a očekává zisk mezi 11,5 až 11,8 mld. USD. Celkové zisky za 2Q vzrostly o 6 % v porovnání s minulým rokem. Akcie společnosti Biogen včera uzavřely na hodnotě 284,7 USD za akcii, v předobchodní fázi indikují růst o 0,63 %. Biogen Inc (BIIB) uzavřel na 284,7 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 60,4 P/E 16,5 Vývoj za letošní rok (%) +9,0 Očekávané P/E 14,0 52týdenní minimum (USD) 244,3 Prům. cílová cena (USD) 318,2 52týdenní maximum (USD) 307,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Financial Times, Bloomberg Jan KreglFio banka, a.s.