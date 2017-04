BlackBerry získalo 814 mil. dolarů v arbitráži s Qualcommem, akcie v pre-marketu výrazně posilují

12.04.2017 14:36

Arbitráž se týkala licenčních poplatků.Bývalý mobilní gigant zvítězil v arbitráži týkající se licenčních poplatků. Se společností Qualcomm vstoupil do arbitráže v únoru. BlackBerry tak získá zpět 814,9 mil. dolarů, které byly uhrazeny prostřednictvím záloh na licenční poplatky firmě Qualcomm. „BlackBerry a Qualcomm mají dlouhodobý vztah a zůstávají i nadále technologickými partnery,“ pronesl k situaci CEO BlackBerry John Chen. Akcie BlackBerry v pre-marketu posilují o více než 15 %. BlackBerry Ltd (BBRY) včera uzavřelo na 7,7 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 4,1 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +11,8 Očekávané P/E 481,3 52týdenní minimum (USD) 6,2 Prům. cílová cena (USD) 7,9 52týdenní maximum (USD) 8,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times František MašekFio banka, a.s.