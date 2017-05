BMW za 1Q reportovalo tržby i zisk nad očekáváním analytiků

04.05.2017 10:56

Čistý zisk v meziročním srovnání vzrostl o 31 %, tržby posléze o 12 %. Prodeje automobilů skupiny meziročně vzrostly o 5,3 %. Výsledky společnosti Bayerische Motoren Werke AG (BMW) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. EUR) 23,45 22,9 20,85 Čistý zisk (mld. EUR) 2,15 -- 1,64 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 3,26 2,82 2,48 Tržby i zisk překonaly odhady analytiků Čistý zisk automobilové společnosti BMW v prvních třech měsících tohoto roku vzrostl v meziročním srovnání o 31 %. Společnost navíc v prohlášení uvedla, že s růstem počítá i v rámci celého fiskálního roku, navzdory tomu, že automobilový trh ve Spojených státech je již na svém vrcholu a na evropském trhu se čeká zpomalení. Prodej autmobilů skupiny BMW meziročně vzrostl o 5,3 % EBIT meziročně vzrostl o 7,7 % na 2,65 miliardy euro. Zisk před zdaněním posléze dosáhl hodnoty 3 miliardy eur, což je ve srovnání s prvním kvartálem minulého roku nárůst o 26,9 %. V meziročním srovnání vzrostly také tržby, které byly v prvním kvartále roku 2017 o 12 % vyšší než v roce předchozím. Tržby z automobilového businessu posléze činily 20,69 miliard eur, což se rovná v meziročním srovnání nárůstu o 10 %. Prodej automobilů celé skupiny v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl o 5,3 % na 587 237 vozů, což je pro BMW rekordní číslo. Z toho 503 445 vozů bylo značky BMW, což se rovná meziročnímu nárůstu o 5,2 % a prodeje vozidel značky BMW se tak poprvé dostaly nad hranici 500 tisíc automobilů. Dalších 83 059 vozidel se prodalo v kategorii Mini a 733 Rolls-Royce. Meziročně rostl také prodej motocyklů, které se díky 5,5 % růstu dostaly na číslo 35 636 za první tři měsíce roku. BMW potvrdila výhled na fiskální rok a očekává rekordní čísla K růstu zisku automobilky přispěl také podíl BMW v mapové službě HERE, kde se podíl automobilky zhodnotil po informaci, že 15 % mapové služby kupuje americká společnost Intel. Díky tomu se hodnota podílu vlastněná BMW navýšila o 183 milionů eur. O růst zisku se zapříčinily i další mimořádné zisky, které souvisí s přeceněním majetku a vyšší zisk z čínského společného podniku. Firma uvedla, že potvrzuje cíl na fiskální rok, kdy předpokládá mírný růst zisku automobilové divize a prodeje automobilů, který by podle predikce BMW měl dosáhnout rekordních čísel. Podrobnější výsledky skupiny BMW jsou k dispozici zde. Akcie BMW dnes na frnakfurtské burze rostou o 1,3 %. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) +1,3 % na 88,07 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 57,2 P/E 7,8 Vývoj za letošní rok (%) -0,8 Očekávané P/E 8,6 52týdenní minimum (EUR) 63,4 Prům. cílová cena (EUR) 90,1 52týdenní maximum (EUR) 91,8 Dividendový výnos (%) 3,6 Zdroj: BMW, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.