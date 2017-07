Boeing reportoval výsledky za 2Q, firma zlepšila výhled pro fiskální rok

26.07.2017 16:30

Tržby firmy klesaly více než se čekalo, naopak EPS nad konsensem. Boeing pozitivně upravil celoroční výhled. Výsledky společnosti Boeing Co/The (BA) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 22,74 23,01 24,76 Čistý zisk (mld. USD) 2,55 -- (0,44) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,76 1,57 (0,23) Tržby pod konsensem, zisk na akcii nad odhady Americký výrobce letadel a letadlové techniky Boeing reportoval výsledky za druhé čtvrtletí. Firma spolu s kvartálními výsledky zlepšila výhled pro fiskální rok. Výsledky na úrovni tržeb však nenaplnily očekávání, když hlavní klesaly více, než předpokládaly v konsensu analytici oslovení agenturou Bloomberg. Celkové tržby poklesly o 8 %, což je mírně více než čekali analytici. Naopak zisk překonal odhady, když EPS firma reportovala ve výši 2,89 dolarů na akcii při konsensu 2,57 dolarů. Stejně tak i jádrový zisk na akcii překonal odhady, když se dostal na hodnotu 2,55 dolarů na akcii při odhadech 2,30 dolarů na akcii. Firma se snaží o snížení nákladovosti Firma uvedla, že ve druhém čtvrtletí dodala svým zákazníkům celkem 183 komerčních letounů, což se rovná meziročně propadu o 18 %. V roce 2016 firma za druhý kvartál dodala 199 letounů. Boeing ve snaze o snížení nákladů a zvýšení efektivity od startu tohoto roku propustil již 6500 zaměstnanců, což je 4,3 % celkové pracovní síly firmy. Společnost si taktéž stanovila ambiciózní cíl vybudovat 50 miliardový business na poskytování služeb do roku 2020. Divize Boeing Global Services od července nabízí služby v oblastech technick a anayltické podpory či údržby. Zlepšený výhled pro fiskální rok Firma zlepšila výhled pro fiskální rok 2017. Na základě nového výhledu Boeing očekává zisk na akcii v rozmezí 11,10 až 11,30 dolarů na akcii. Předchozí projekce počítala s 10,35 až 10,55 dolary na akcii. Jádrový zisk na akcii by měl posléze dosáhnout výše 9,80 až 10,00 dolarů na akcii. Předchozí výhled činil 9,20 až 9,40 dolarů na akcii. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Akcie společnosti po reportu a zlepšeném výhledu dnes výrazně rostou. Boeing Co/The (BA) +7,8 % na 229,08 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 138,3 P/E 21,6 Vývoj za letošní rok (%) +47,1 Očekávané P/E 24,4 52týdenní minimum (USD) 126,3 Prům. cílová cena (USD) 206,5 52týdenní maximum (USD) 229,8 Dividendový výnos (%) 2,2 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, BoeingFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.