Boeing v 1Q překonal očekávání zisku navzdory poklesu tržeb

26.04.2017 17:01

Společnost zlepšila výhled EPS pro rok 2017. Výsledky společnosti Boeing Co/The (BA) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 20,97 21,3 22,63 Čistý zisk (mld. USD) 1,45 -- 1,22 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,01 1,91 1,74 Zisk překonal konsensus Americký výrobce letadel Boeing překonal za první kvartál odhady analytiků ohledně zisku společnosti. Čistý zisk Boeingu vzrostl v meziročním srovnání o 19 %. Očištěný zisk na akcii překonal konsensus celkem výrazně navzdory pomalejšímu tempu dodávbek letadel, které poslaly dolů tržby v prvním čtvrtletí tohoto roku. Tržby za první tři měsíce roku klesly zejména kvůli poklesu dodávek letounu Boeing 737 a dodávek vojenských letadel. Pokles dodávek letounu Boeing 737 Firma uvedla, že v prvním čtvrtletí nedodala žádný vojenský letoun C-17, přičemž v prvních třech měsících minulého roku dodala společnost tři tyto letouny. Boeingu 737 bylo v meziročním srovnání dodáno o 7 kusů méně. Celkové dodávky komerčních letounů v prvním čtvrtletí dosáhly 169 letadel. Vzrostla hodnota nashromážděných nedokončených objednávek (backlog) na 480 miliard dolarů. Čisté objednávky za první kvartál činí 27 miliard dolarů. Zlepšení výhledu EPS Společnost zvýšila výhled pro celoroční zisk na akcii na rozmezí 9,20 až 9,40 dolarů na akcii. Přechozí výhled počítal s EPS 9,10 až 9,30 dolarů na akcii. Zlepšený výhled firma vysvětluje zejména nižší než očekávanou sazbou daně. Boeing také potvrdil výhled dodávek komerčních letadel pro rok 2017 v rozmezí hranice 760 až 765. Pro rok 2017 je produkce letounů 777 vyprodána, tvrdí CEO firmy Dennis Muilenburg. Boeing 777 je navíc podle jeho slov z 90 % vyprodán i pro roky 2018 a 2019. Podrobný report společnosti Boeing je k dispozici zde. Akcie firmy dnes na newyorské burze oslabují. Boeing Co/The (BA) -1,8 % na 180,2 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 109,6 P/E 17,1 Vývoj za letošní rok (%) +15,8 Očekávané P/E 19,4 52týdenní minimum (USD) 122,4 Prům. cílová cena (USD) 182,1 52týdenní maximum (USD) 185,7 Dividendový výnos (%) 2,6 Zdroj: The Financial Times, Boeing, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.