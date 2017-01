Boeing ve 4Q 2016 překonal odhady

25.01.2017 14:36

Americký Boeing v posledním čtvrtletí roku 2016 výrazně překonal odhady, program 787 se dostal poprvé do zisku, management očekává růst ziskovosti, akcie v premarketu roste. Výsledky společnosti Boeing Co/The (BA) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 23,286 23,11 23,573 Čistý zisk (mld. USD) 1,631 - 1,026 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,47 2,322 2,4 Sekce komerčních letadel Boeing během 4. kvartálu dokončil 500. kus modelu 787, program se dostal vůbec poprvé do zisku. Dodávky vzrostly o 2 % na 185 ks letadel, obrat o 1 %. Provozní marže v segmentu byla 9,1 % (3,5 % v roce 2015). Celkový počet objednávek (backlog) dosáhl solidních 5700 strojů (416 mld. USD). Počet dodaných letadel se v letošním roce očekává na 760 - 765, v roce 2016 dosáhl 748 ks. Sekce Defense, Space & Security Ve zbrojařské části byznysu se projevily náklady na vývoj modelu KC-46 Pegasus určenému k tankování ve vzduchu, také obrat klesl o 12 % kvůli méně dodávkám. Schváleny však byly mezinárodní prodeje stíhaček F15 a F/A-18, nebo vrtulníků Chinook a Apache. Backlog ve 4Q dosáhl 57 mld. USD. Celkový obrat klesl o 1,2 %. Společnost očekává pro letošní rok 2017 EPS na úrovni 10,25 - 10,45 USD, obrat 90,5 - 92,5 mld. USD - mírný pokles. Obrat byl 94,5 mld. v roce 2016, odhad analytiků pro tento rok je 93 mld. Boeing přesto očekává růst cash flow a zisku. Do budoucna počítá s růstem ziskovosti řady 787, růstem výdajů na obranu nebo s úspěchem nové generace dnes již legendárního modelu 737 (MAX). Tyto faktory mají vyrovnat nejistotu ohledně obchodních vztahů s Čínou (faktor Trump) a přebytek na trhu velkých (wide body, twin aisle) komerčních letadel (Boeing 777, 747, Airbus A380 aj.). Akcie dnes v premarketu posiluje o 1,5 %. Oficiální zpráva zde. Boeing Co/The (BA) na 160,55 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 99,1 P/E 15,9 Vývoj za letošní rok (%) +3,1 Očekávané P/E 17,4 52týdenní minimum (USD) 102,1 Prům. cílová cena (USD) 163,3 52týdenní maximum (USD) 160,9 Dividendový výnos (%) 2,7 Filip TvrdekFio banka, a.s.