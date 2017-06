Boeing začal studovat technologii bezpilotních letadel

08.06.2017 13:31

V roce 2018 ji společnost podle agentury Reuters plánuje vyzkoušet.Americká letecká společnost Boeing začala studovat technologii bezpilotních letadel, přičemž v roce 2018 ji plánuje vyzkoušet. Podle agentury Reuters společnost využívá ke studii technologii která je využívány drony. Viceprezident společnosti pro vývoj Mike Sinnett plánuje, že v létě dostane do pilotní kabiny letadla nějakou formu umělé inteligence, která by měla rozhodovat o věcech, které jsou běžně v gesci pilotů. Podle odhadů bude potřeba s rostoucím zájmem o leteckou dopravu v příštích dvou dekádách asi 1,5 milionů pilotů. Proto aerolinky myšlenku bezpilotních letounů kvitují. Boeing Co/The (BA) včera uzavřel na 188,1 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 113,5 P/E 17,8 Vývoj za letošní rok (%) +20,8 Očekávané P/E 19,8 52týdenní minimum (USD) 122,4 Prům. cílová cena (USD) 190,3 52týdenní maximum (USD) 191,7 Dividendový výnos (%) 2,7 Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.