Brainard z Fedu potvdil směr měnové politiky, upozorňuje však na neuspokojivý inflační vývoj

31.05.2017 12:20

Člen Rady guvernérů sice potvrdil, že zvyšování sazeb i případná následná redukce bilance Fedu jsou na obzoru. Zároveň však upozornil na fakt, že inflační vývoj v USA zůstává nadále neuspokojivý a může vyvolávat určitou nejistotu o směřování měnové politiky.Člen Rady guvernérů americké centrální banky Lael Brainard včera potvrdil, že další zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu by mělo přijít brzy. Taktéž potvrdil, že v případě pokračujícího postupného zpřísňování měnové politiky prostřednictvím hlavní úrokové sazby je na obzoru také začátek redukce bilance americké centrální banky. Brainard však zároveň dodal, že inflační vývoj ve Spojených státech může být určitým zdrojem nejistoty. Narážel tak na poslední data z americké ekonomiky, které ukazují na velmi nízkou mírnu nezaměstnanosti při 4,4 %, která je však doprovázena zpomalením růstu CPI na 1,5 % v meziročním srovnání. „Pokud budou tato inflační data přetrvávat, mohlo by to vyvolávat určitou nejistotu a v konečném důsledku vést i k přehodnocení mého pohledu na směřování měnové politiky“, uvedl Lael Brainard. Člen Rady guvernérů se také nechal slyšet, že v posledním roce nevidí znatelné zlepšení, co se inflačního vývoje ve státech týče. Nejbližší zasedání členů FOMC proběhne 13. -14. června. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.