Britové dnes formálně zahájí brexit, libra oslabuje

29.03.2017 09:06

Britská premiérka Theresa Mayová dnes zveřejní dopis, kterým bude zahájeno vyjednávání o brexitu.Mayová dnes ve 13:30 vystoupí v Dolní sněmovně a zveřejní dopis ve kterém formálně žádá o vystoupení z EU. Ten by mohl poodhalit pozici, jakou chce země na začátku vyjednávání zastávat. Po dnešním dni začne běžet dvouletá lhůta na dokončení procesu, pokud se strany nedohodnou na jejím prodloužení. Podle šéfa Evropské rady Donalda Tuska by první odpověď od EU mohla přijít do 48 hodin. Státy EU následně nominují Evropskou komisi jako vyjednávatele a udělí jí detailní mandát. Samotné vyjednávání dle odhadů začne na přelomu května a června. Britská libra dnes oproti dolaru oslabuje o 0,3 %. Zdroj: FTFilip TvrdekFio banka, a.s.