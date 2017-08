Broadcom ve 3Q FY nad očekávání, slabší výhled táhne akcie níže

25.08.2017 14:26

Dodavatel polovodičových součástek Broadcom ve třetím čtvrtletí fiskálního roku překonal odhady, akcie se v poobchodní fázi propadala z důvodu slabšího výhledu. Výsledky společnosti Broadcom Ltd (AVGO) za 2Q 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q FY20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 4,47 4,46 3,792 Čistý zisk (mld. USD) 1,871 1,84 1,124 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 4,1 4,03 2,89 Obrat společnosti vzrostl meziročně o 17 %, jedná se sice o výrazné zpomalení, které však bylo v souladu s odhady. Nejvíce se na růstu podílely segmenty Wired infrastructure (+27 % YoY) a Enterprise storage (+39 %), které dohromady tvoří 45 % tržeb. Společnost Broadcom vyrostla akvizičním způsobem v jednoho z největších dodavatelů polovodičů na světě. Výsledky společnosti jsou dobrým indikátorem stavu odvětví. Akcie AVGO v aftermarketu klesala (až o 7 %), výhled pro následující období zaostal za odhadem trhu (obrat v závěru roku 4,8 mld. USD). Investoři mají obavy ze zpomalujícího růstu na mobilním trhu. Kompletní zpráva zde. Akcie v dnešním premarketu klesá o 0,4 % Broadcom Ltd (AVGO) na 255,05 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 103,7 P/E 63,1 Vývoj za letošní rok (%) +44,3 Očekávané P/E 16,0 52týdenní minimum (USD) 158,8 Prům. cílová cena (USD) 284,4 52týdenní maximum (USD) 259,4 Dividendový výnos (%) 1,4 Filip TvrdekFio banka, a.s.