Buffet od začátku roku více než zdvojnásobil svůj podíl v Applu

27.02.2017 15:36

Berkshire Hathaway v roce 2017 mohutně nakupoval akcie AppluLegendární investor Warren Buffet více než zdvojnásobil svůj podíl v Applu. Buffet se v CNBC nechal slyšet, že Berkshire Hathaway v současnosti drží 133 milionů akcií technologického giganta. Ještě na sklonku minulého roku to bylo 61,2 milionů akcií. Současná hodnota akcií Applu v držení Berkshire tak dosahuje hodnoty 17 miliard dolarů. Buffet se nechal slyšet, že Berkshire skončila s nákupem akcií poté, co Apple reportoval na konci ledna výsledky za 4Q. Poté následoval strmý růst cen akcií společnosti. Od té doby akcie Applu vrzostly o 12,6 %, za posledních 12 měsíců připsaly již přes 40 %. Apple Inc (AAPL) na 136,66 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 717,0 P/E 16,4 Vývoj za letošní rok (%) +18,0 Očekávané P/E 15,3 52týdenní minimum (USD) 89,5 Prům. cílová cena (USD) 144,3 52týdenní maximum (USD) 137,5 Dividendový výnos (%) 1,7 Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.