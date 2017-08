Buffetova Berkshire podle očekávání využila warranty na nákup kmenových akcií Bank of America

30.08.2017 10:06

Berkshire Hathaway tak nakoupila akcie banky v celkovém objemu zhruba 16,5 miliardy dolarů a stala se tak největším akcionářem Bank of America.Bank of America v úterý oznámila, že společnost Warrena Buffeta Berkshire Hathaway využila warranty na nákup kmenových akcií banky v celkovém objemu 16,5 miliard dolarů (700 milionů kusů akcií). Buffet uplatnil warranty na kmenové akcie Bank of America s realizační (strike) cenou ve výši 7,14 dolarů za kus. Včera přitom akcie druhé největší americké banky uzavřely na 23,58 dolarů. Berkshire Hathaway se tak díky uplatnění warrantů stala největším akcionářem banky. O tom, že Buffetova společnost plánuje warranty uplatnit jsme podrobně informovali již v článku na začátku července. Zdroj: Bloomberg František MašekFio banka, a.s.