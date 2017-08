Buffetova Berkshire prodala celý podíl v General Electrics, vyplývá to z hlášení pro SEC

15.08.2017 16:35

Berkshire naopak ve 2Q navyšovala podíly v Applu a General Motors. Expozice kromě General Electrics snižovala i v IBM a Wells Fargo.Legendární investors Warren Buffet prodal kompletní podíl v americké společnosti General Electrics. Buffetova Berkshire Hathaway prodala ve druhém čtvrtletí všech cca 10,6 milionů akcií v celkovém objemu 315,4 milionů dolarů. Informace se na veřejnost dostala na základě hlášení pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Mimo prodej podílu v General Electrics z hlášení pro SEC vyplynulo také to, že Berkshire snížila podíly například ve společnostech IBM či Wells Fargo. Naopak podíly pak navyšovala v Applu či General Motors. Akcie General Electrics dnes na burze klesají o 0,9 %. General Electric Co (GE) -0,9 % na 25,1211 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 217,6 P/E 22,7 Vývoj za letošní rok (%) -20,5 Očekávané P/E 16,2 52týdenní minimum (USD) 25,1 Prům. cílová cena (USD) 28,1 52týdenní maximum (USD) 32,4 Dividendový výnos (%) 3,8 Zdroj: Business Insider, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.