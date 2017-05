Buffetův holding Berkshire Hathaway prodal třetinu podílu ve společnosti IBM

05.05.2017 09:20

Holding Berkshire Hathaway, který vede Warren Buffet, prodal třetinu svého podílu ve společnosti IBM, celým jménem International Business Machines.Holding Berkshire Hathaway, který je největším akcionářem společnosti IBM, prodal třetinu svého 8,5% podílu ve společnosti. „Už si necením IBM stejně jako před šesti lety, kdy jsem začal [jeho akcie] kupovat,“ řekl Warren Buffet v rozhovoru pro CNBC a dodal: „IBM je velká silná společnost, ale také její konkurenti jsou velcí a silní.“ IBM se potýká s poklesem svého jádrového byznysu – prodeje IT vybavení a služeb firmám, které si je poté provozují samy, který zatím růst v oblasti cloudových služeb – kdy si firmy pouze pronajímají výpočetní výkon na infrastruktuře provozovatele – není schopen vyvážit. V prvním čtvrtletí tak výnosy IBM klesaly již dvacátý kvartál v řadě. Akcie International Business Machines Corp (IBM) včera uzavřely na 159,05 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 149,4 P/E 12,0 Vývoj za letošní rok (%) -4,2 Očekávané P/E 11,6 52týdenní minimum (USD) 142,5 Prům. cílová cena (USD) 168,6 52týdenní maximum (USD) 182,8 Dividendový výnos (%) 3,5 Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.