Byl zveřejněn záznam z jednání bankovní rady ČNB, na kterém došlo k ukončení kurzového závazku

13.04.2017 11:26

Zápis nepřinesl žádné překvapivé informace. Převažoval názor, že kurzový režim již není třeba nadále udržovat. Závazek byl bankovní radou hodnocen pozitivně.Dnes byl zveřejněn zápis z mimořádného jednání bankovní rady České národní banky, na kterém došlo k ukončení kurzového závazku jako nástroje měnové politiky. Zápis nepřinesl žádné překvapivé informace. V diskuzi bankovní rady převažoval názor, že již byly naplněny podmínky pro potřebné udržitelné plnění dvouprocentního inflačního cíle do budoucna. Vícekrát bylo zmíněno, že současná makroekonomická situace je diametrálně odlišná od té, ve které se česká ekonomika ancházela v letech 2012 a 2013. Obava ze vzniku deflační spirály spojené s vleklou recesí tak již podle bankovní rady není na místě. Proto již pokračování kurzového závazku v této situaci nebylo nutné. Byl také vysloven názor, že v období po exitu z kurzového režimu bude skokovému posílení kurzu koruny bránit zjevná překoupenost trhu s korunou. Na závěr se členové bankovní rady shodovali, že kurzový závazek se osvědčil jako účinný mimořádný nástroj měnové politiky. Pokud by tak do budoucna znovu hrozil vznik deflace spojené se slabou agregátní poptávkou v ekonomice a neukotvenými inflačními očekáváními, nelze vyloučit opětovné využití kurzu či dalšího vhodného nekonvenčního nástroje monetární politiky. V nejbližší době však bankovní rada považuje tento vývoj za vysoce nepravděpodobný. Zdroj: ReuetersFrantišek MašekFio banka, a.s.