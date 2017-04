Cardinal Health koupí divize společnosti Medtronic za celkem 6,1 miliardy dolarů

18.04.2017 15:30

Americká společnost Cardinal Health oznámila, že koupí od společnosti Medtronic divize zaměřené na péči o pacienty, hlubokou žilní trombózu a nutriční nedostatečnost za celkem 6,1 miliardy dolarů. Pod divize spadá portfolio více než 20 produktů dodávaných do téměř všech nemocnic ve Spojených státech. Obchod by měl být uzavřen do konce září, nutné je schválení regulačních úradů. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.