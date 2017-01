Caterpillar představil výsledky za 4Q a výhled na rok 2017, kdy čeká nejslabší tržby od roku 2009

26.01.2017 16:11

Caterpillar, největší světový výrobce těžké techniky, představil výsledky za 4Q 2016 a výhled na rok 2017. Očištěný zisk sice překonal odhady analytiků, tržby však byly slabší a společnost je skeptická ohledně roku 2017. Výsledky společnosti Caterpillar (CAT) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 9,574 9,812 11,030 Čistý zisk (mld. USD) -1,171 -- -0,094 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,83 0,66 0,83 Finanční výsledky Tržby společnosti meziročně poklesly o 13 %. Caterpillar zaznamenal nižší prodeje ve všech segmentech a ve všech regionech s výjimkou Asie a Pacifiku (+10 %) díky vyšším investicím do infrastruktury a bytové výstavby v Číně. Největší propad zaznamenal region Evropy, Afriky a Blízkého východu (-30 %) kvůli slabým ekonomickým podmínkám daným nízkou cenou ropy a nejistým ekonomickým prostředím. Tržby klesly kvůli nižším prodejním objemům, které Caterpillar přičítá slabé poptávce kvůli nízkým cenám komodit a slabému ekonomickému vývoji v radě zemích. Ačkoliv ceny některých komodit ve 4Q vzrostly, vzrostly se příliš nedávno, než aby se projevily v prodejích. Zisk společnosti byl negativně ovlivněn několika nehotovostními položkami (ztráty z přecenění penzijního plánu, odpis goodwillu a odložené daňové pohledávky) a náklady na restrukturalizaci. Na očištěné bázi byl zisk na akcii meziročně stejný, když se většinu poklesu tržeb společnosti podařilo kompenzovat poklesem nákladů. Caterpillar v roce 2017 očekává nejnižší tržby od roku 2009, Trumpova politika by se mohla projevit až v roce 2018 Společnost předpokládá, že tržby za rok 2017 se budou pohybovat v rozmezí 36 až 39 mld. USD. Čistý zisk na akcii by měl při tržbách v polovině rozmezí dosáhnout 2,3 USD, očištěný potom 2,9 USD. Analytici v průměru projektovali očištěný zisk na akcii 3,08 USD při tržbách 38,1 mld. USD. Tržby za celý rok 2016 dosáhly 38,537 mld. USD a očištěný zisk na akcii 3,42 USD. Pokud by tržby společnosti za rok 2017 dosáhly poloviny rozmezí, byly by podle agentury Bloomberg nejnižší od recese roku 2009. Společnost již v prosinci varovala, že analytici přeceňují potenciál její ziskovosti vzhledem k pokračující slabé situaci na některých trzích. Společnost nyní uvedla, že potenciální benefity plynoucí z investic do infrastruktury a daňových reform avizovaných americkým prezidentem Donaldem Trumpem se pravděpodobně neprojeví dříve než během roku 2018. „Nadále operujeme v náročném ekonomickém prostředí a zaměřujeme se na zlepšování provozních marží, ziskovost a výnos akcionářům. Ačkoliv vidíme známky pozitivní aktivity v některých našich klíčových trzích, celkové ekonomické podmínky zůstávají náročné,“ uvedl výkonný ředitel Jim Umpleby. Společnost na konci října 2016 počtvrté snížila celoroční výhled a varovala, že ani rok 2017 nebude příliš lepší, jelikož zákazníci odkládají objednávky kvůli slabému ekonomickému růstu. Caterpillar Inc (CAT) -1,1 % na 97,04 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 56,8 P/E 30,4 Vývoj za letošní rok (%) +4,7 Očekávané P/E 31,5 52týdenní minimum (USD) 57,5 Prům. cílová cena (USD) 93,5 52týdenní maximum (USD) 99,0 Dividendový výnos (%) 3,2 Zdroj: Caterpillar, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.