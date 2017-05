Ceny elektřiny ve tříletém horizontu budou stagnovat či mírně klesat, říká CFO ČEZu Novák

19.05.2017 11:51

Finanční ředitel společnosti Martin Novák to řekl v rozhovoru pro magazín Investiční web.Ceny elektřiny ve střední Evropě budou v příštích třech letech stagnovat či mírně klesat. Řekl to finanční ředitel ČEZu Martin Novák v rozhovoru pro Investiční web. Nabídka elektřiny je podle Nováka poměrně vysoká a nevypadá to, že by na nabídkové straně mohl vzniknout jakýkoli impulz pro růst cen. Klíčovým faktorem je posléze cena uhlí, přičemž ani z její strany to podle Nováka nevypadá na podporu cen elektřiny. CFO polostátního giganta také zmiňoval stagnující ceny emisních povolenek. Impulzem by mohla být až nová regulace, která se očekává v roce 2019. Akcie ČEZu dnes na pražské burze rostou o 0,29 % na 443,20 korun za akcii. Zdroj: Investiční web, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.