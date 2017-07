CEO Saudi Aramco Násir upozorňuje na pokles investic v ropném sektoru

10.07.2017 13:05

Podle Násira může současná situace vyvolat v budoucnu nedostatek nabídky ropy.Nynější CEO státního saúdskoarabského energetického giganta Aramco Amín Násir dnes na ropném kongresu v tureckém Istanbulu hovořil o tom, že v budoucnu může kvůli současné situaci na ropném trhu dojít k nedostatku ropy. Násir tento svůj pohled zdůvodňuje poklesem investic a klesajícím průzkumem nových nalezišť. Podle Násira je předčasné hovořit o tom, zda nové nekonvenční zdroje, tedy břidlicová ropa či alternativní energetické zdroje, budou schopny v budoucnu plně uspokojit světovou poptávku. Situace na trhu ropy tak podle CEO Aramca nevypadá dobře. Investoři totiž v reakci na nízkou cenu ropy nemají zájem investovat do průzkumu nových nalezišť a dlouhodobého rozvoje celého ropného odvětví. To se v budoucnu podle Násira může projevit v nedostatku zdrojů. Ropná skupina Aramco podle Násíra půánuje v příštích deseti letech investovat do průzkumu nových nalezišť, těžby ropy a do programu zaměřeného na konvenční i alternativní zdroje zemního plynu zhruba 300 miliard dolarů. Státní gigant v současné chvíli připravuje prodej zhruba 5 % akcií, k němuž by mělo dojít v příštím roce. Zdroj: ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.