Červený úvod do nového týdne v zámoří

23.01.2017 20:35

Index Dow Jones -0,3 % na 19768,6 b. Index S&P 500 -0,39 % na 2262,36 b. Index Nasdaq Composite -0,24 % na 5541,767 b.Na úvod nového obchodního týdne převládá v zámoří červená barva. Široký akciový index ztrácí 0,4 %. Tradiční akciový index Dow Jones oslabuje o 0,3 % a do červeného hávu se zahalil rovněž technologický index Nasdaq. Ten zejména pod tíhou akcií společnosti QUALCOMM (-12 %) odepisuje 0,25 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejlépe daří společnostem z realitního sektoru (+0,3 %). Kladné zhodnocení si připisují také defenzivní telekomunikace (-0,1 %). Nejvíce naopak ztrácí energetické tituly na pozadí mírně klesající ceny ropy (-0,9 %) a nedaří se rovněž průmyslovému sektoru (-1 %). Radost svým akcionářům dnes nedělá výrobce čipů QUALCOMM, jehož akcie ztrácí 12 % po podání žaloby ze strany Apple o 1 mld. USD za nepřiměřeně vysoké licenční poplatky. Trable QUALCOMMU vytváří zajímavou arbitrážní příležitost na akciích NXP Semiconductors, jež by měly být ke konci letošního roku převzaty ze strany QUALCOMMU za 110 USD za akcie. Akcie výrobce čipů pro automobilový průmysl ztrácejí 1 % a diskont vůči ceně převzetí dosahuje aktuálně téměř 14 %. Z výsledkových reportů za uplynulé čtvrtletí dnes zatím nedokázaly vytěžit nic Halliburton (-2,8 %) ani McDonald's (-0,9 %). Řetězec rychlého občerstvení dokázal reportovaným ziskem na akcii mírně překonat tržní očekávání. Americký dolar ztrácí na párů s eurem cca 0,5 %. Cena zlata roste o 1 %. Index S&P 500 -0,39 % na 2262,36 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,3 % Energie -1,3 % Telekomunikace +0,1 % Průmysl -1 % Zbytná spotřeba -0,1 % Finanční sektor -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Waters Corp (WAT) +3,2 % QUALCOMM (QCOM) -12 % Skyworks Solutions (SWKS) +2,1 % Transocean (RIG) -4,1 % Wynn Resorts (WYNN) +2,1 % First Solar (FSLR) -3,9 % CSX Corp (CSX) +2,1 % AutoZone (AZO) -3,8 % Newmont Mining Corp (NEM) +1,8 % Halliburton (HAL) -3,5 % Michal Křikava, Fio banka, a.s.