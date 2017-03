Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil aukci kmitočtů pro vysokorychlostní datové sítě

27.03.2017 12:56

Agentura Reuters informovala, že v pondělí úřad vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3600 - 3800 MHz.Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil aukci kmitočtů pro vysokorychlostní datové sítě. Agentura Reuters informovala, že v pondělí úřad oznámil aukci kmitočtů v pásmu 3600 - 3800 MHz. Přihlášky do zmíněné aukce ČTÚ přijímá do úterý 9. května. Do dražby půjde pět bloků, každý z nich o velikosti 40 MHz, přičemž vyvolávací cena každého z nich začne na 29 milionech korun. Operátoři posléze musí spustit sítě do dvou let a do pěti let poté budou muset pokrýt minimálně 40 % malých, případně 45 % středně velkých obcí. „Podmínky aukce otevírají prostor případnému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, když pro nového operátora vyhrazují pásmo o dvojnásobné šíři než pro stávající poskytovatele“, stojí ve zprávě ČTÚ. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.