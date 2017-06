ČEZ: Akvizice větrných elektráren v Německu

23.06.2017 08:50

ČEZ v Německu nakoupil dalších 14 větrných elektráren a instalovaném výkonu 35,4 MW. Jde o několikátou investici do větrných elektráren v Německu. Celkový instalovaný výkon dosahuje 135 MW. Nakoupené elektrárny jsou v provozu a mají garantovaný výkupní tarif na 20 let. ČEZ pokračuje v investicích do obnovitelných zdrojů na bezpečných trzích. Cena nebyla zveřejněna. Vzhledem k tomu, že ČEZ plánuje navýšit zisk EBITDA z obnovitelných zdrojů o 3 mld. Kč do r. 2020, se nějaká akvizice dala očekávat.