ČEZ: Bulharsko zvažuje vykoupení aktiv ČEZu

20.02.2017 09:00

Bulharsko údajně zvažuje vykoupení aktiv ČEZu. Jedná se zejména o distribuční společnosti. Z našeho pohledu jsou bulharská aktiva ČEZu na prodej a společnosti již testuje zájem investorů o tyto operace. Za 9M16 tvořila EBITDA bulharských operací 3 % celkové EBITDA. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž.