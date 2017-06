ČEZ: Czech Coal další nabídku na elektrárnu Počerady neplánuje

02.06.2017 09:00

Pavel Tykač ze společnosti Czech Coal, která chtěla koupit uhelnou elektrárnu ČEZu Počerady říká, že v blízké době další nabídku na elektrárnu neplánuje. A pokud by nějaká přišla, byla by horší než ta předchozí (4,5 mld. Kč v hotovosti, vyrobená elektřina a dodávky uhlí). Tykač také věří v budoucnost výroby elektřiny z uhlí. Důvodem jsou dosluhující zdroje a nadcházející odstavení jaderných elektráren v Německu. A tento výkon by měly nahradit právě hnědouhelné elektrárny. ČEZ může nabídnout Czech Coalu Počerady v r. 2019. Připomínáme, že do Počerad bude nutné provést investice, aby splňovala přísnější ekologické limity, které začnou platit v r. 2021.