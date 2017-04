ČEZ: Dnes by měla dozorčí rada rozhodnout o prodeji elektrárny Počerady

27.04.2017 09:15

Dnes by měla dozorčí rada rozhodnout o prodeji elektrárny Počerady. Původně jsme předpokládali, že dozorčí rada bude loajální vedení ČEZu a jím posvěcený prodej Počerad schválí. Nicméně po medializaci transakce je možné, že si dozorčí rada vyžádá další materiály a konečný verdikt odloží na později. ČEZ by prodejem získal 4,5 mld. Kč (8,4 Kč na akcii) v hotovosti. To by z krátkodobého hlediska významně vylepšilo zisky, které by mohly být distribuovány mezi akcionáře jako dividenda.