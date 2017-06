ČEZ dnes pořádá valnou hromady, návrh dividendy 33 Kč

ČEZ pořádá dnes (21. 6. 2017) řádnou valnou hromadu (VH). Mimo jiné budou akcionáři schvalovat vedením ČEZu navrženou dividendu ze zisku minulého roku ve výši 33 Kč. To odpovídá hrubému výnosu 7,4 %. Akcie se naposledy obchodují s nárokem na tuto dividendu v pátek 23. června. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné protinávrhy, nečekáme na VH žádná překvapení. Připomínáme, že stát vlastní v ČEZu 69,78 % a akcionářská práva vykonává ministerstvo financí.