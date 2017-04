ČEZ dostal několik nabídek na prodej bulharských aktiv

27.04.2017 09:15

Podle zpravodajských agentur dostal ČEZ několik nabídek na svá bulharská aktiva. Z tiskové zprávy není jasné, jestli jde o závazné nebo nezávazné nabídky. Pravděpodobně nezávazné. ČEZ v Bulharsku vlastní zejména distribuční společnost, dále odstavenou uhelnou elektrárnu ve Varně a obnovitelné zdroje. ČEZ již nějaký čas testuje zájem investorů o bulharské operace. Za minulý rok tvořila EBITDA bulharských operací cca 2,4 % celkové. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž.