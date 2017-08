ČEZ: Dostavba jaderných elektráren

02.08.2017 09:00

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše by se měla urychlit stavba nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany a následně v Temelíně. První blok by měl podle Babiše ČEZ zvládnout postavit ze svých zdrojů. Volby do Parlamentu jsou na programu v říjnu. Podle nás se jedná o politické téma, které před volbami bude pro politiky velmi populární. Připomínáme také, že předchozí tendr na nový blok v Temelíně byl zrušen kvůli absenci vládních garancí na financování. A financování bude asi hlavním problémem. Spekuluje se také o rozdělení společnosti na jadernou a nejadernou část. Vzhledem k tomu, že takový komentář dává šéf favorita podzimních voleb, hodnotíme zprávu jako negativní.