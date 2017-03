ČEZ: Eu schválila dotace pro efettivní výrobu elektřiny

08.03.2017 09:00

EU schválila plán na dotace pro efektivní výrobu elektřiny. Pravděpodobně by se mělo jednat o kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Během ledna 2016 až prosince 2020 by se mělo na dotacích rozdělit 420 mil. EUR. Vysoce účinné elektrárny by měly dostat fixní částku k tržní ceně. Nevíme jaká část dotací, pokud vůbec, by se mohla týkat ČEZu, nicméně jakékoli dotace nad kontrahovanou cenu by byly pro společnost pozitivní.