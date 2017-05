ČEZ investuje do technologického řešení, které propojuje datová centra a teplárenství

09.05.2017 11:10

Fond Inven capital, který patří do skupiny ČEZ, se stal akcionářem německé společnosti Cloud & Heat Technologies, která vytvořila řešení využívající teplo ze serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory. Díky tomuto řešení lze dosáhnout až o 50% nižších provozních nákladů data centra oproti konvenčnímu řešení.Společnost ČEZ v tiskové zprávě dnes oznámila, že pokračuje v investicích do tzv. smart energy společností v Německu, jedná se již o čtvrtou podobnou položku, v roce 2015 to byla např. Sunfire. Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ, komentoval transakci:„Investicí do společnosti Cloud & Heat Technologies pokračujeme v rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a chytrých řešení pro zákazníky. Od investice si slibujeme rozšíření našeho know-how v IT a současně nasazení v sektoru teplárenství, kterému dobře rozumíme. Skupina ČEZ získala podstatný menšinový podíl včetně zastoupení v představenstvu společnosti." Zdroj: ČEZFilip TvrdekFio banka, a.s.